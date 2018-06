Luxemburg (AFP) Nach den Anschlägen von Paris beraten die Innenminister der EU-Mitgliedstaaten am Freitag bei einem Sondertreffen über Konsequenzen. Ziel des Treffens nach den "tragischen Ereignissen in Paris" sei es, die "europäische Reaktion zu verstärken" und die Umsetzung beschlossener Maßnahmen zu sichern, erklärte die luxemburgische EU-Ratspräsidentschaft am Sonntag.

