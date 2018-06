Paris (AFP) Nach den Anschlägen von Paris haben Politiker aus der ganzen Welt Frankreich ihre Solidarität erklärt. Von den USA bis zum Iran, von Russland bis Saudi-Arabien verurteilten Staaten die Welle der Gewalt, die am Freitagabend in der französischen Hauptstadt mehr als 120 Tote hinterließ. Zahlreiche Gebäude wie das Brandenburger Tor, die Antenne des One World Trade Center in New York, der CN-Turm in Toronto und die Oper von Sydney wurden in den Farben der französischen Trikolore erleuchtet. Ein Überblick über die Reaktionen:

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.