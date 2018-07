Paris (AFP) Nach den Anschlägen von Paris hat Frankreichs Innenminister Bernard Cazeneuve ein Sondertreffen der EU-Innenminister gefordert. Der Kampf gegen den Terrorismus müsse "auf allen Ebenen noch verstärkt werden und besonders auf der europäischen und der internationalen Ebene", erklärte das französische Innenministerium am Sonntag. Cazeneuve regte als Termin den kommenden Freitag an - genau eine Woche nach den koordinierten Anschlägen an sechs Orten der französischen Hauptstadt.

