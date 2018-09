Paris (AFP) Die Attentäter von Paris haben sich mit Sprengstoffgürteln in die Luft gesprengt, die mit hochexplosivem Triacetontriperoxid (TATP) gefüllt waren. Das Gemisch aus Schwefelsäure, Wasserstoffperoxid und dem Lösungsmittel Aceton wird immer wieder für Terroranschläge verwendet - etwa von den Selbstmordattentätern, die sich am 7. Juli 2005 in Londoner Pendlerzügen in die Luft sprengten und 56 Menschen mit in den Tod rissen oder vom sogenannten Schuhbomber Richard Reid, der im Dezember 2001 mit TATP in seiner Schuhsohle eine Boeing 767 in die Luft sprengen wollte und im letzten Moment überwältigt werden konnte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.