Perth (dpa) - Nach seinem Geburtstag mit einem zünftigen Grillfest am Strand in Australien hat Prinz Charles (67) mit seiner Frau Camilla (68) eine fast zweiwöchige Pazifik-Reise beendet. Die beiden flogen am Sonntag von Perth an der Westküste aus zurück nach London.

Große Menschenmengen waren nach Berichten der Lokalmedien bei den letzten Terminen der beiden nicht auf den Beinen: Vor der St George's-Kathedrale warteten am Morgen nach Angaben des Senders ABC 50 Schaulustige auf das Paar. Am Nachmittag kamen 100 Leute, um den britischen Thronfolger bei dem Besuch eines Zentrums zum Erhalt der heimischen Artenvielfalt im Kings Park zu sehen. Camilla schaute in der Bibliothek bei einer Vorlesestunde für Kindergartenkinder rein.

Charles und Camilla waren vor Australien schon durch Neuseeland gereist - genau wie 2012 im Rahmen des diamantenen Thronjubiläums der Queen. Die beiden ehemaligen Kolonien bereiten den britischen Royals immer einen herzlichen Empfang.

Mit der jüngeren Generation können Charles und Camilla allerdings nicht konkurrieren: Die Begeisterung, die Charles' Sohn William und dessen Frau Kate im vergangenen Jahr entgegenschlug, war deutlich größer - zumal die beiden den kleinen Prinzen George dabei hatten. Auf Georges im Mai geborene Schwester Charlotte warten Neuseeländer und Australier nun sehnsüchtig.