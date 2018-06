Beirut (AFP) Drei Tage nach dem Doppelanschlag in Beirut mit 44 Toten hat die libanesische Polizei neun Verdächtige festgenommen. Es handele sich um sieben Syrer und zwei Libanesen, sagte Innenminister Nuhad Maschnuk am Sonntag. Einer von ihnen habe sich auch in die Luft sprengen wollen, bei einem weiteren handele es sich um einen Schleuser, der die Gruppe aus Syrien in den Libanon geschmuggelt habe.

