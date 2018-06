Niamey (AFP) Im westafrikanischen Niger ist der oppositionelle Präsidentschaftskandidat Hama Amadou bei seiner Rückkehr aus dem Exil festgenommen worden. Der frühere Regierungschef sei am Samstag noch am Flughafen in Gewahrsam genommen worden, sagte der Abgeordnete Amadou Salah. Gegen den Oppositionspolitiker lag ein Haftbefehl vor. Er war im vergangenen Jahr wegen des Vorwurfs des Baby-Handels angeklagt worden. Ende August 2014 floh er außer Landes.

