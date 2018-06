Stockholm (AFP) Nur von einer Gitarre begleitet hat US-Popstar Madonna bei einem Konzert in Stockholm den Chanson-Klassiker "La Vie en rose" gesungen und damit der Opfer der Anschläge in Paris gedacht. Sie brauche einen Moment, um an die Tragödie und das "absurde Ende wertvoller Menschenleben" zu erinnern, sagte die Musikerin am Samstagabend, bevor sie zur Gitarre griff und auf Französisch das Lied von Edith Piaf zum Besten gab.

