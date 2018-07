Brussel (dpa) - Bei der Anti-Terror-Razzia im Brüsseler Stadtteil Molenbeek sind insgesamt fünf Personen festgenommen worden. Es handele sich wohl um ein Netzwerk, sagte die Bürgermeisterin, ohne Einzelheiten zu nennen. Die Staatsanwaltschaft hatte gestern nach einer großen Polizeiaktion in Molenbeek bestätigt, dass eine Spur der Attentäter von Paris nach Belgien führt und von mehreren Festnahmen gesprochen. Die Ermittler verwiesen darauf, dass die Pariser Behörden in vier konkreten Fällen in Brüssel um Amtshilfe gebeten hätten.

