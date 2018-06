Athen (dpa) - Griechenland hat Name und Foto des Syrers veröffentlicht, dessen Pass die französischen Behörden in der Nähe der Leiche eines Selbstmordattentäters gefunden haben. Es handelt sich um Ahmad Almohammad. Vizeminister Ioannis Mouzalas bestätigte Informationen, wonach der Syrer am 3. Oktober auf der griechischen Insel Leros angekommen und als Flüchtling registriert worden war. Anschließend soll der Mann weiter auf der Balkanroute nach Westeuropa gereist sein. Mit den bei der Registrierung abgenommenen Fingerabdrücke könnten die Behörden in Frankreich den Mann identifizieren, hieß es.

