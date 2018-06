München (dpa) - Der bei den Terroranschlägen in Paris getötete Deutsche stammt aus München. Der 28-Jährige habe seit längerem in der französischen Hauptstadt gelebt, teilte das Kriseninterventionsteam München mit. Der Mann sei bei den blutigen Attacken am Freitagabend in einem Café getötet worden. Noch ist unklar, ob es weitere deutsche Opfer gab. Bis zum Mittag waren 103 der 129 Getöteten identifiziert. Gut 350 Menschen wurden bei den Anschlägen verletzt.

