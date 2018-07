Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Terroranschlag auf das Pariser Konzert der Eagles of Death Metal hat die Band aus Kalifornien drei Auftritte diese Woche in Deutschland abgesagt. "Die Konzerte am 17.11. in Köln, am 19.11. in München und am 22.11. in Bremen fallen ersatzlos aus.", hieß es von Konzertveranstalter Marek Lieberberg. Tickets werden demnach an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückerstattet. Einige Crewmitglieder der Band werden immer noch vermisst. Es wird befürchtet, dass sie Opfer der Angriffe wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.