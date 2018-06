Paris (dpa) - Ob auf dem Place de la République in Paris oder vor dem Rathaus von Brest in der Bretagne: An vielen Orten im Land sind die Franzosen am Wochenende zusammengekommen, um der Opfer der Pariser Terroranschläge zu gedenken. In der französischen Hauptstadt legten die Menschen vor allem auf dem Place de la République Blumen nieder, standen beisammen und zündeten Kerzen an. Ganz in der Nähe hatten die Terroristen die Konzerthalle "Bataclan" und mehrere Cafés und Restaurants angegriffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.