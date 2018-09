Dhaka (AFP) Weniger als eine Woche nach der Geburt ist ein Baby mit zwei Köpfen und einem Körper in Bangladesch gestorben. Die siamesischen Zwillinge starben am späten Sonntagabend an Herzversagen, wie die Ärzte im Krankenhaus von Dhaka am Montag mitteilten. Das "Wunderkind" war ein seltener Fall von siamesischen Zwillingen mit zwei Köpfen, die sich einen Körper mit zwei Herzen und Lungen teilten.

