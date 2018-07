Dresden (dpa) - Das Gedenken an die Terroropfer in Paris hat der islamfeindlichen Pegida-Bewegung bei ihrer Montagsdemonstration in Dresden keine zusätzlichen Anhänger beschert. Im Gegenteil: Nach Schätzungen der Studentengruppe "Durchgezählt" versammelten sich am Abend zwischen 7000 und 8000 Teilnehmer auf dem Theaterplatz vor der Semperoper. Vor einer Woche hatte Pegida bis zu 8500 Anhänger mobilisieren können. Gegen Pegida gingen etwa 1000 bis 1500 Menschen auf die Straße.

