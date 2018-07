Berlin (AFP) Der Präsident des Bundeskriminalamts, Holger Münch, sieht in Deutschland "kein "Sicherheitsvakuum", weil derzeit viele Polizeikräfte zur Bewältigung der Flüchtlingskrise im Einsatz sind. "Über Ressourcen im Übermaß verfügen die Sicherheitsbehörden sicher nicht, doch wir sind in der Lage, die vorhandenen Mittel gezielt einzusetzen", sagte Münch der "Welt" am Montag. Dem BKA-Chef zufolge befindet sich Deutschland jedoch im Visier islamistischer Terroristen.

