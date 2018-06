Berlin (AFP) Das Bundesinnenministerium hat das Angebot von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) abgelehnt, als Reaktion auf die Anschläge von Paris bayerische Landespolizisten im Grenzschutz einzusetzen. "Wir haben das dankend zur Kenntnis genommen", sagte ein Sprecher von Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Montag in Berlin. Im Moment gehe das Innenministerium aber davon aus, "dass die Bundespolizei mit ihren Kräften in der Lage ist, die Aufgabe zu bewältigen".

