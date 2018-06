Berlin (AFP) Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat nach den Anschlägen von Paris energisch vor einer Vermischung der Flüchtlingsdiskussion mit dem Thema Terrorismus gewarnt. "Es gibt keine Verbindung, keine einzige nachweisbare Verbindung zwischen dem Terrorismus und den Flüchtlingen außer vielleicht einer: nämlich dass die Flüchtlinge vor den gleichen Leuten in Syrien flüchten, die verantwortlich sind für die Anschläge in Paris", sagte Maas am Montag im ARD-"Morgenmagazin".

