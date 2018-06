Frankfurt/Main (AFP) Die deutschen Sicherheitsbehörden sind mit einer Razzia gegen einen mutmaßlichen Geldsammler der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Frankfurt am Main vorgegangen. Bei den Durchsuchungen seien unter anderem das Mobiltelefon des 27-Jährigen sowie diverse Speichermedien sichergestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Montag mit. Die Aktion fand demnach bereits am Freitagnachmittag statt.

