Berlin (AFP) Die Grünen haben dazu aufgerufen, den Anschlägen von Paris "ein klares Bekenntnis zu den europäischen Werten" entgegenzusetzen. In einem am Montag in Berlin gefassten Beschluss mahnte der Parteirat der Grünen zugleich zu einer "besonnenen Debatte", die Sicherheitsbedürfnisse und Ängste anerkenne, "ohne auf Ausgrenzung, Abschreckung oder Panikmache zu setzen". Neuen, schärferen Sicherheitsgesetzen erteilten die Grünen eine Absage.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.