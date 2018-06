Bonn (AFP) Das Bundeskartellamt nimmt eine Vereinbarung über den Bezug von digitalen Hörbüchern durch Apples iTunes-Store von der Amazon-Tochter Audible unter die Lupe. Die Vereinbarung werde genauer geprüft, da beide Unternehmen eine "starke Position" beim digitalen Angebot von Hörbüchern in Deutschland einnähmen, erklärte Kartellamtspräsident Andreas Mundt am Montag in Bonn. "Es muss sichergestellt werden, dass den Hörbuchverlagen für den Absatz ihrer digitalen Hörbücher hinreichende Ausweichalternativen zur Verfügung stehen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.