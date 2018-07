Straßburg (AFP) Bei dem schweren Unglück eines französischen TGV-Testschnellzugs waren nach Angaben der Behörden vier Kinder an Bord, die jedoch allesamt nur leichte Verletzungen erlitten. "Vier Minderjährige zwischen zehn und 15 Jahren" seien bei dem Test am Samstag mitgefahren, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Bei dem Unglück wurden elf Menschen getötet und 42 weitere verletzt.

