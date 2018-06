Berlin (AFP) Die Linken-Politikerin Ulla Jelpke hat sich dagegen gewandt, bei Anschlägen auf Zivilisten zweierlei Maß anzulegen, je nachdem, gegen wen sich diese richten. "Meine Trauer gehört den Opfern der Massaker des sogenannten Islamischen Staats (IS) in Paris", erklärte Jelpke am Montag in Berlin. Allerdings könne sie in diesen Taten keine "neue Dimension" des Terrors sehen, nur weil diesmal hauptsächlich Europäer in einer westeuropäischen Metropole betroffen gewesen seien.

