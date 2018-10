Antalya (AFP) Auf einer internationalen Flüchtlingskonferenz soll Anfang Februar in London über einen stärkeren humanitären Beistand für die Flüchtlinge beraten werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kündigte die Konferenz am Montag zum Abschluss des G20-Gipfels im türkischen Antalya an. Sie habe mit dem britischen Premierminister David Cameron, der norwegischen Regierungschefin Erna Solberg und Kuwaits Emir Scheich Sabah Al Ahmad Al Sabah die Konferenz beschlossen.

