Köln (AFP) Nach den Anschlägen von Paris haben die acht größten muslimischen Religionsgemeinschaften in Deutschland in einer gemeinsamen Erklärung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt aufgerufen und sich zugleich gegen eine Diskriminierung von Flüchtlingen gewandt. In der am Montag in Köln veröffentlichten Erklärung kündigen die muslimischen Verbände an, nun "im engen Austausch mit gesellschaftlichen Akteuren" über Aktivitäten zu beraten, "um die Reihen der Friedliebenden zu stärken". Zugleich verurteilen sie die Attentate in Paris als "niederträchtige und barbarische Anschläge".

