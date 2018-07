Hamburg (AFP) Nach den Anschlägen in Paris hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) vor überstürzten militärischen Reaktionen gewarnt. Gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), die sich zu den Anschlägen bekannt hat, helfe "nur planvolles Handeln der Staatengemeinschaft", sagte Steinmeier am Montag zu "Spiegel Online". "Der Kampf gegen den IS wird allein militärisch nicht zu gewinnen sein", die Staatengemeinschaft müsse sich "noch kraftvoller" für eine politische Lösung einsetzen und Perspektiven für eine Befriedung Syriens aufzeigen.

