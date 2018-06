Berlin (AFP) Nach den Anschlägen von Paris ist ein zweites deutsches Todesopfer identifiziert worden. "Wir müssen leider bestätigen, dass ein weiterer deutscher Staatsangehöriger unter den Todesopfern der Anschläge von Paris ist", teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin mit. Zu den Anschlägen in Frankreichs Hauptstadt hatte sich die in Syrien und dem Irak wütende Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt.

