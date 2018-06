Berlin (dpa) - Kein Thema ist in diesem Jahr in Deutschland und Europa so präsent wie das der Flüchtlinge. In seinem Dokumentarfilm zeigt der Regisseur Walter Steffen vier Clowns, die in Erstaufnahmeeinrichtungen Kinder und Erwachsene mit ihren Späßen unterhalten, um so ein positives Signal zu setzen.

Die Artisten gehören dem Verein "Clowns ohne Grenzen" an. Die Kinder, vor denen sie auftreten, stammen aus Ländern wie Syrien, Somalia, Nigeria und auch vom Balkan. Mit der Kamera begleitet Steffen die Clowns mit den roten Nasen. Die Botschaft der ehrenamtlichen Spaßmacher lautet stets: "Welcome to Germany!".

(Happy Welcome, Deutschland 2015, 85 Min., FSK noch keine Angabe, von Walter Steffen)

Happy Welcome