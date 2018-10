Paris (AFP) Der nach den Anschlägen von Paris geschlossene Eiffelturm hat wieder geöffnet - und erstrahlt drei Tage lang in den französischen Landesfarben Blau-Weiß-Rot. Das weltberühmte Pariser Wahrzeichen habe nach einer Verstärkung der Sicherheitsvorkehrungen am Montagnachmittag wieder seine Pforten geöffnet, erklärte die Betreibergesellschaft Sete. Auf Bitten der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo werde der 324 Meter hohe Eiffelturm "in den Farben der französischen Flagge beleuchtet".

