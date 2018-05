Paris (AFP) Frankreich will nach den tödlichsten Attentaten in seiner Geschichte mit aller Härte gegen Islamisten im In- und Ausland vorgehen. In einer martialischen Rede kündigte Frankreichs Staatschef François Hollandeam Montag eine Verschärfung der Luftangriffe gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und eine strengere Sicherheitspolitik in Inneren an. Die belgische Justiz leitete derweil Terrorverfahren gegen zwei Verdächtige ein.

Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.