Paris (AFP) Drei Tage nach den Anschlägen von Paris haben am Montag die Theater und Konzertsäle der französischen Hauptstadt unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen wieder geöffnet. Kulturministerin Fleur Pellerin kündigte die Schaffung eines Sonderfonds zur Unterstützung der Musiker und Konzertveranstalter an, um ihre erhöhten Kosten aufzufangen. "Alles wird getan, damit die Musik weiterlebt in unserem Land", sagte Pellerin am Montag. Unter den Anschlagsorten am Freitagabend war der Konzertsaal Bataclan, wo allein 89 Menschen getötet wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.