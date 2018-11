Paris (AFP) Die UN-Klimakonferenz in Paris wird nach den blutigen Anschlägen in der französischen Hauptstadt wahrscheinlich auf die politischen Verhandlungen beschränkt. "Natürlich wird eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die bisher geplant waren, nicht stattfinden. Es wird sicherlich auf die Verhandlungen reduziert werden", sagte der französische Premierminister Manuel Valls am Montag dem Radiosender RTL. Zweifellos würde "eine Reihe von Konzerten und eher festlichen Veranstaltungen annulliert", die am Rand des Gipfels vom 30. November bis zum 11. Dezember geplant waren.

