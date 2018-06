Hégenheim (AFP) Im Elsass ist ein zwölfjähriges Kind durch Schüsse in einem Schulbus getötet worden. Wie die Staatsanwaltschaft von Mülhausen am Montag mitteilte, starb der Schüler noch am Tatort. In dem Bus saßen mehr als 30 Kinder. Das in der Nähe liegende Schulgebäude wurde dann durchsucht, dabei wurde ein 13-jähriger Schulkamerad mit einer Waffe festgenommen.

