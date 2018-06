Hannover (SID) - Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe hat für das Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) eine "deutlich verstärkte Präsenz" an Sicherheitskräften angekündigt. Einige Polizisten werden mit Maschinenpistolen ausgerüstet sein. Dies teilte Kluwe auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius am Montag in Hannover mit.

Aus "taktischen Gründen" werde keine Anzahl der eingesetzten Polizisten genannt. Es seien aber deutlich mehr als bei normalen Bundesliga-Spielen, bei denen 200 Beamte vor Ort sind.

"Wir werden vonseiten der Sicherheitskräfte alles dafür tun, dass wir ein sicheres Spiel durchführen können", sagte Minister Pistorius und rief die Fans gleichzeitig zur aktiven Mithilfe auf: "Unser Appell an alle, die ins Stadion gehen, lautet, ebenfalls wachsam zu sein und verdächtige Beobachtungen an die Polizei zu melden."

Der SPD-Politiker wies aber auch darauf hin, dass es "keine absolute Sicherheit im öffentlichen Raum" geben könne: "Das kann der Staat nicht leisten." Bislang sind für das Länderspiel in Hannover 31.000 Karten verkauft. Bundeskanzlerin Angela Merkel und das gesamte Kabinett haben einen Besuch der Partie in der niedersächsischen Landeshauptstadt angekündigt.

Nach den Anschlägen in Paris am vergangenen Freitag stand das Spiel zunächst auf der Kippe. Am Sonntag entschieden sich die Teams, die Begegnung dennoch stattfinden zu lassen. Pistorius begrüßte diese Entscheidung. "Das ist richtig. Es wäre ein falsches Signal, wenn wir uns jetzt verstecken würden", sagte der 55-Jährige. Ähnlich hatte sich zuvor bereits Bundesjustizminister Heiko Maas geäußert.