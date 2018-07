Lausanne (SID) - Der frühere Profi David Nakhid (Trinidad und Tobago) geht juristisch gegen seinen Ausschluss von der Wahl eines neuen Präsidenten des Fußball-Weltverbandes FIFA vor. Nakhid hat beim Internationalen Sportgerichtshof CAS Einspruch gegen die FIFA-Entscheidung eingelegt.

Wie der CAS bestätigte, fordert Nakhid seine Wiedereinsetzung als Kandidat für die Abstimmung beim FIFA-Kongress am 26. Februar in Zürich. Einen Termin für die Verhandlung gibt es noch nicht, der CAS will erst beide Parteien anhören.

Nakhid war von der FIFA-Wahlkommission nicht zugelassen worden, weil ihm angeblich die erforderliche Unterstützung von mindestens fünf FIFA-Mitgliedsländern fehlte. Die Umstände des Nakhid-Ausschlusses waren allerdings dubios.

Nakhids Zulassung wurde durch die Zusage eines Nationalverbandes zur Unterstützung von gleich zwei Bewerbern verhindert. Der betreffende Verband hatte bereits vor Nakhids Kandidatur einem der anderen Bewerber die Unterstützung schriftlich bestätigt. Durch den Wegfall der doppelten Zusage erreichte der Ex-Profi nicht die notwendige Unterstützung.

Bisher hat die Wahlkommission den Jordanier Prinz Ali bin Al Hussein (39), Scheich Salman bin Ibrahim Al Khalifa (49/Bahrain), den Franzosen Jérôme Champagne (57), UEFA-Generalsekretär Gianni Infantino (45/Schweiz) sowie den Südafrikaner Tokyo Sexwale (62) zugelassen. Liberias Verbandspräsident Musa Hassan Bility fiel durch den Integritätscheck der FIFA-Ethikkommission.

Der suspendierte UEFA-Präsident Michel Platini (60) muss noch warten. Platini wird erst nach Ablauf seiner 90-Tage-Sperre geprüft und eventuell zugelassen - falls der Franzose die Vorwürfe gegen seine Person entkräften kann.