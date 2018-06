München (SID) - Fußball-Weltmeister Sami Khedira blickt der EURO 2016 in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli) trotz zuletzt wechselhafter Leistungen der deutschen Nationalmannschaft optimistisch entgegen. "Wenn es Richtung Europameisterschaft geht, müssen wir uns als Team wieder besinnen, und das wird uns auch gelingen. Es war auch in der Vergangenheit unsere große Stärke, dass wir zum Turnier eine Top-Mannschaft auf den Platz gebracht haben", sagte Khedira im kicker-Interview.

Der 28-Jährige bedauert die Rücktritte von Philipp Lahm, Miroslav Klose und Per Mertesacker nach der erfolgreichen WM in Brasilien. "Aber wir haben die Typen und Charaktere, die in diese Rolle schlüpfen können und müssen", sagte Khedira, der außer sich Bastian Schweinsteiger, Manuel Neuer, Jerome Boateng und Toni Kross in der Verantwortung als Führungsspieler sieht. "Das sind alles Spieler, die ehrlich sind und ganz klare Vorstellungen haben. Aber die Spieler, die dahinter sind, müssen noch mehr reinwachsen in die ganze Geschichte. Und wir müssen ihnen das Gefühl geben, dass sie wichtig sind und ihre Meinung sagen sollen", sagte Khedira vor dem Länderspiel am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Hannover gegen die Niederlande.

Seinen Wechsel von Real Madrid zu Juventus Turin hat der Mittelfeldspieler bisher nicht bereut. "Es wird Fußball gelebt, Fußball ist dort Religion. Ich bin sehr glücklich, dass ich diese Chance bei einem solch großen Verein bekommen habe", sagte Khedira.