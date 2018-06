Frankfurt/Main (SID) - Die Spitzen des deutschen Amateurfußballs drängen auf eine rasche Wahl eines Nachfolgers für den zurückgetretenen DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach (64). "Jede Hängepartie, jedes Vakuum ist nicht besonders hilfreich", sagte Hermann Korfmacher (72), Präsident des Westfälischen Fußball- und Leichtathletik-Verbandes, dem SID: "Das derzeitige Vakuum sollte daher geschlossen werden."

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), der aktuell von den Vizepräsidenten Reinhard Rauball und Rainer Koch geführt wird, trifft sich am kommenden Freitag in Frankfurt/Main, um sich im Optimalfall auf einen Präsidentschaftskandidaten zu einigen. Bereits am Dienstag kommen die Landesverbands-Chefs in Hannover vor dem Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden zusammen, um über einen geeigneten Kandidaten zu diskutieren.

"So schnell wie möglich", forderte auch Karl Rothmund (72), Chef des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV), müsse das Amt des Präsidenten wieder besetzt werden: "Es ist nicht ratsam, eine solch große Organisation wie den DFB über einen langen Zeitraum mit einer Doppelspitze zu führen."

Vom Treffen am Dienstag erwartet Rothmund "einen konstruktiven Informationsaustausch" - ob man sich dabei bereits auf einen Kandidaten einigen oder etwa für einen Außerordentlichen Bundestag entscheiden wird, "kann ich nicht sagen".