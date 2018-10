Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss wochenlang auf Innenverteidiger Alvaro Dominguez verzichten. Der seit Monaten von Rückenproblemen geplagte Spanier unterzieht sich in Kürze einer Operation. "Das wird eine neue Hürde in meiner Karriere sein, die ich mit all meiner Kraft auch diesmal überstehen werde", schrieb der 26-Jährige auf seiner Facebook-Seite.

Dominguez hatte bereits das Ende der vergangenen Saison und auch die ersten fünf Saisonspiele wegen der Rückenprobleme verpasst, nun fiel der Entschluss zu einem Eingriff. "Nach einem langen Leidensweg mit starken anhaltenden Schmerzen, die ich in Stille durchleiden muss, habe ich eine schwere Entscheidung treffen müssen, um bald wieder spielen zu können", so Dominguez weiter. Die Operation wird von einem Rückenspezialisten in München vorgenommen.