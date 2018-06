London (AFP) Ein am Samstag am Londoner Flughafen Gatwick mit Waffen gefasster Franzose ist in Haft genommen worden. Ein Gericht ordnete am Montag Untersuchungshaft gegen den 41-Jährigen aus der zentralfranzösischen Region Vendôme an. Bei ihm waren ein Luftgewehr und ein Springmesser gefunden worden. Ihm wird der Besitz von "gefährlichen Gegenständen" vorgeworfen.

