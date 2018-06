London (AFP) Nach den Anschlägen in Paris will Großbritannien Berichten zufolge 1900 zusätzliche Geheimdienstmitarbeiter und Sicherheitskräfte einstellen. Das Personal der Geheimdienste MI5, MI6 und GCHQ werde um insgesamt 15 Prozent aufgestockt, berichteten der "Guardian" und die "Financial Times". Premierminister David Cameron werde die Maßnahme am Montag mit der wachsenden "Terrorgefahr" begründen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.