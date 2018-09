Seoul (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon wird nach einem südkoreanischen Medienbericht in dieser Woche das weithin isolierte Nordkorea besuchen. Es sei unklar, ob Ban um diesen Besuch gebeten habe oder ob ihn das kommunistische Regime in Pjöngjang eingeladen habe, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap. Es werde erwartet, dass der aus Südkorea stammende UN-Chef bei seinem ersten Besuch in Nordkorea auch Machthaber Kim Jong Un treffen werde und beide dabei auch über das nordkoreanische Atomprogramm sprechen würden.

