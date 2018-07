Belek (dpa) - Die Anschläge der Terrormiliz Islamischer Staat in Paris haben die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigen Industrie- und Schwellenländer enger zusammengeschweißt. Auf ihrem heute zu Ende gehenden Gipfel im türkischen Belek nahe Antalya sagten sie den Terroristen den Kampf an. Die Gruppe der Zwanzig steht für zwei Drittel der Weltbevölkerung und 80 Prozent der globalen Wirtschaftskraft. Oftmals war sie auf Gipfeln zerstritten. Die Finanzströme des IS sollen nun möglichst zerstört werden. Ferner soll die Zusammenarbeit der Geheimdienste verbessert werden.

