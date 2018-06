Belek (dpa) - Bundeskanzlerin Merkel hat in einem persönlichen Gespräch mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin über Möglichkeiten für einen Friedensprozess in Syrien beraten. Grundlage für das 40-minütige Treffen am Rande des G20-Gipfels in der Nacht im türkischen Belek war die Syrien-Konferenz der Außenminister in Wien, hieß es in deutschen Regierungskreisen. Zuvor hatten sich Putin und US-Präsident Barack Obama gemeinsam in Belek für Friedensverhandlungen für Syrien unter Vermittlung der Vereinten Nationen ausgesprochen - so wie es in Wien vereinbart worden war.

