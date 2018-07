Tokio (AFP) Die japanische Wirtschaft ist in den vergangenen Monaten erneut in die Rezession gerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) schrumpfte in der Zeit von Juli bis September um 0,2 Prozent, wie die Regierung am Montag auf Grundlage einer vorläufigen Schätzung mitteilte. Bereits im zweiten Quartal hatte es einen Rückgang um 0,2 Prozent gegeben. Viele Ökonomen sprechen bei zwei Minus-Quartalen in Folge von einer Rezession.

