Tokio (AFP) Nach der Anschlagserie in Paris mit 129 Toten hat der Euro gegenüber dem Dollar und dem japanischen Yen an Wert verloren. In Tokio entsprach ein Euro am Montag 1,0720 Dollar, nach 1,0764 Dollar am Freitag in New York. Zugleich gab der Euro auch gegenüber der japanischen Währung nach, von 131,99 Yen am Freitag auf 131,31 Yen am Montag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.