Vlotho (dpa) - Eine 16-Jährige soll im ostwestfälischen Vlotho mit einem Messer auf ihre Eltern eingestochen und ihren Vater getötet haben. Die Mutter wurde bei dem Angriff in der Nacht zum Montag schwer verletzt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Polizeibeamte hätten die Jugendliche festgenommen. Zum Tatmotiv wurde bislang nichts bekannt. Der 59-jährige Vater sei noch in der Wohnung im Erdgeschoss gestorben, berichtete die Polizei. Die 40 Jahre alte Mutter wurde in ein Krankenhaus gebracht.

