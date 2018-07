Oslo (AFP) Nach den Anschlägen in Paris tragen die Polizisten in Norwegen vorerst doch weiter Waffen. Die rund 6000 Polizeibeamten des Landes hatten im November 2014 wegen eines erhöhten Risikos islamistischer Anschläge eine Sondererlaubnis für das Tragen von Schusswaffen am Körper bekommen, am Dienstag sollte diese Praxis eigentlich enden. Als Reaktion auf die islamistischen Gewalttaten in der französischen Hauptstadt vom Freitagabend wurde die Ausnahmegenehmigung am Montag allerdings bis zum 1. Dezember verlängert.

