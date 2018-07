Jena (dpa) - Von der angekündigten Aussage Beate Zschäpes im Münchner NSU-Prozess erhofft sich Jenas Oberbürgermeister Albrecht Schröter ein Zeichen der Reue. Das Schweigen zu brechen sei auf alle Fälle ein Schritt in die richtige Richtung, sagte er der dpa. Gerade mit Blick auf die Opfer des NSU-Terrors und ihre Hinterbliebenen sei ein aufrichtiges Wort des Bedauerns wünschenswert. Zschäpe stammt aus Jena und war in den 90er Jahren dort in der rechtsextremen Szene aktiv, bevor sie 1998 in den Untergrund ging.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.