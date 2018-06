Riad (AFP) Saudi-Arabien will bis zum Jahr 2020 alle seine Flughäfen privatisieren, um Geld in die Staatskasse zu spülen. Im ersten Quartal 2016 solle zunächst der größte internationale Flughafen in der Hauptstadt Riad verkauft werden, teilte die staatliche Behörde für zivile Luftfahrt am Wochenende mit. Im Laufe des Jahres sollten dann die Luftverkehrsdienstleistungen und das Informationssystem der Flughäfen privatisiert werden. Bis 2020 würden alle Flughäfen des Landes verkauft.

