Harare (AFP) Angesichts des schweren ökonomischen Niedergangs in den vergangenen zehn Jahren will die Regierung Simbabwes die Nutznießer der Landreform nach der Enteignung weißer Farmer zur Kasse bitten. Die Regierung in Harare habe eine Neuregelung beschlossen, nach der die rund 300.000 schwarzen Begünstigten Pacht und eine "Entwicklungsabgabe" zahlen sollten, berichtete die staatliche Tageszeitung "The Herald" am Montag. Die Regelung gelte für Farmer mit 99-jährigem Landnutzungsrecht, die bei der Landreform aus dem Jahr 2000 berücksichtigt worden seien.

